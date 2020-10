Eleonora Daniele attacca la Ferragni: “Detto nulla riguardo al Covid”. Fedez replica al vetriolo – VIDEO

Hanno fatto molto discutere le parole di Eleonora Daniele durante la puntata odierna di Storie Italiane.

Durante il programma da lei condotto, la giornalista ha attaccato a più riprese Chiara Ferragni colpevole – a suo dire – di non aver fatto / detto nulla riguardo al Covid.

Parole dure che hanno visto la replica immediata di Simona Ventura (ospite del programma) e di diversi utenti su Twitter (dove Eleonora Daniele è stata di tendenza per qualche ora).

Ma la replica più importante è arrivata dal marito di Chiara Ferragni, Fedez, che alla Daniele non le ha mandate a dire attraverso una serie di stories su Instagram.

Rivolgendosi a colei che a definito “giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello” (la Daniele ha partecipato alla seconda edizione del reality), ha elencato tutte le cose fatte dalla Ferragni durante la pandemia, a partire dalla raccolta fondi per “l’unica opera straordinaria di terapia intensiva fatta nel Paese” (citata anche dalla Ventura) per finire con l’opera di promozione delle bellezze italiane, per incentivare il turismo in un momento in cui il turismo è particolarmente frenato (e per questo le è stato dato anche un Leone d’oro).

Immancabile quindi una critica al Codacons, nemico giurato di Fedez cui la Daniele ha tributato un attestato di stima in diretta nazionale.

Di seguito, il video con le parole di Fedez (che il cantante spera possano essere rilanciate durante il programma della Daniele, a mo’ di replica):