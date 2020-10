Prodotti caseari richiamati per rischio chimico: il comunicato del Ministero della Salute

Da una serie di comunicati del Ministero della Salute, diramati attraverso il sito ufficiale, apprendiamo del richiamo di una serie di prodotti caseari.

I prodotti segnalati sono contraddistinti dal marchio Caseificio Pascoli SRL e sono stati e venduti attraverso lo stesso Caseificio. Lo stabilimento di produzione corrisponde al codice identificativo IT08-550CE e si trova in Via Rubicone DX n°220 a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena.

Nel latte utilizzato per la produzione è stata riscontrata la presenza di Aflatossine M1, i prodotti di seguito elencati vanno restituiti al produttore.

Ecco i prodotti oggetto del richiamo: