Raschera DOP a rischio Salmonella Brandenburg: il comunicato del Ministero della Salute

È del 09 ottobre 2020, ma è stato diramato solo ieri il comunicato ufficiale da parte del Ministero della Salute, sul richiamo di un prodotto.

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute è stato pubblicato il documento in cui si comunica il richiamo dal mercato di un lotto di forme di Raschera DOP a rischio contaminazione microbiologica per la presenza di Salmonella Brandenburg.

Il prodotto oggetto della segnalazione viene prodotto nel Caseificio Ceirano Villosio identificato dal marchio IT03458CE (sull’etichetta apposta sul prodotto in questione). La sede dello stabilimento è a Scarnafigi in provincia di Cuneo, in via Principe Amedeo 14.

Il lotto che è stato richiamato è il: 20254 con data di scadenza 10-01-2021 ed è venduto a marchio Rognoni. Come si informa attraverso il documento ufficiale del Ministero, il lotto dovrà essere restituito al punto vendita.