Chi l’ha visto? anticipazioni 14 ottobre 2020: di quali casi si tratterà?

Stasera mercoledì 14 ottobre, in prima serata su Rai 3, torna Chi l’ha visto, lo storico programma che aiuta a trovare le persone scomparse.

Condotto come sempre da Federica Sciarelli, che con la sua calma e sangue freddo, proverà a svelare i misteri di cronaca.

Il programma offre un servizio molto utile per chi purtroppo si trova a dover fronteggiare questa terribile situazione, perché offre un supporto non indifferente per aiutare i familiari e i parenti a trovare le persone scomparse.

Chi l’ha visto? Anticipazioni della serata

I casi di cui tratterà la puntata di stasera, saranno molto importanti.

Si tornerà sul caso di Gigino Wifi, perché un telespettatore ha segnalato di averlo riconosciuto nei pressi di Novara.

L’ inviata Veronica Briganti, è andata a vedere personalmente se si tratti davvero dell’uomo scomparso o di un semplice sosia.

In seguito si parlerà anche di Gianmarco Pozzi, giovane ragazzo campione di kick boxing, che l’estate scorsa si era trasferito sull’Isola di Ponza e lavorava come addetto alla sicurezza.

Una mattina di agosto è stato trovato morto, in una zona isolata, con indosso soltanto un paio di pantaloncini.

Si cercherà di fare chiarezza.

Oltre a questi casi centrali, ci saranno appelli e richieste d’aiuto da parte delle famiglie in difficoltà.