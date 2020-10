Claudio Sona nuovo concorrente del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione a Pomeriggio Cinque

Secondo quanto rivelato dal fotoreporter Alan Fiordelmondo, Claudio Sona sarà un nuovo concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Un nuovo concorrente sta per entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Lo ha annunciato Alfonso Signorini, conduttore del reality show in onda su Canale 5, a “Casa Chi”, trasmissione social di “Chi” che va online sui profili ufficiali della testata su Instagram e Facebook, il martedì e il venerdì alle ore 20.00. A tal proposito, il giornalista, che ha precisato che il concorrente entrerà entro le prossime due o tre settimane, ha specificato:

“È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare”

L’annuncio di Alan Fiordelmondo a “Pomeriggio Cinque”

A svelare l’identità del concorrente misterioso è stato il fotoreporter Alan Fiordelmondo, ieri ospite a “Pomeriggio Cinque”. Secondo gli indizi da lui forniti, a varcare la famosa porta rossa dovrebbe essere Claudio Sona, ex protagonista del trono gay di “Uomini e Donne”:

“Si sta aprendo l’ipotesi di far entrare nella casa un personaggio gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi in modo tale da sollazzare il percorso di Tommaso. Tra l’altro è una persona con cui Tommaso quest’estate ha trascorso una vacanza in Sicilia; è un personaggio che, inoltre, sarebbe dovuto entrare nella casa col cast originario”.

Claudio Sona sarà davvero un concorrente del “Grande Fratello Vip”? Lo scopriremo tra qualche settimana!

Maria Rita Gagliardi