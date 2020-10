Cooronavirus, nuovo lockdown prima di Natale? Pregliasco, “Potrebbe succedere”

Secondo il virologo Pregliasco non è da escludere la possibilità di un lockdown su scala nazionale o, nello specifico, a Milano. Il motivo

La crescita dei contagi in Italia ed in particolare in Lombardia è talmente importante che si inizia a valutare la possibilità che, se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, si possa arrivare ad un lockdown nel capoluogo. Sull’ipotesi di un lockdown a Milano si è espresso oggi il virologo Fabrizio Pregliasco che, nel corso di un’intervista a Radio Popolare, ha ventilato questa possibilità: “Potrebbe essere possibile – ha specificato – Immaginiamolo come scenario. Lo ha fatto Boris Johnson in Inghilterra per le principali città, ma anche la Francia lo sta immaginando. Purtroppo non vedo perché noi dovremmo essere esentati. Posso temerlo e bisogna immaginarlo e pianificarlo, prendere interventi minori e avere soprattutto capacità di ridurre tutto ciò che è un contatto inutile, che in questo periodo va davvero posposto a periodi migliori”.

Possibile lockdown in Italia prima di Natale

Ma non solo perchè il virologo e direttore sanitario del Galeazzi di Milano, intervistato su Radio 2, ha parlato anche della possibilità di un lockdown su scala nazionale. Secondo Pregliasco il rischio che venga messo in atto prima di Natale c’è ma, ha aggiunto, “se prendiamo provvedimenti credo che potremmo convivere con la presenza del virus. È necessario scovare più positivi possibile, soprattutto gli asintomatici; più li controlliamo e meno contagiano e fare tesoro del galateo che abbiamo usato nel primo lockdown per scongiurare il secondo”.