Golden retriever abbraccia la padroncina per consolarla e la difende dai rimproveri, il video è virale

Il golden retriever Harry è accorso in difesa della piccola di casa dopo che è stata rimproverata dalla madre per averle rovinato la crema del viso appena comprata

Clicca qui per vedere il video -> https://www.dailymail.co.uk/video/news/video-2268760/Video-Dog-protects-little-girl-told-mother.html

Un fedele golden retriever, Harry, è diventato una star del web dopo aver tentato di “proteggere” Youyou, la piccola figlia della sua proprietaria di nome Sun, durante una discussione per poi consolarla.

Difesa a spada tratta dal suo compagno peloso

Come ha raccontato la Signor Sun, Harry è fortemente protettivo nei confronti della figlia di due anni, e rimane sempre al suo fianco quando rimangono a casa da soli. Nel video, condiviso più di 59.000 volte, la bambina usa per giocare la nuova crema per il viso di sua madre e strappa la confezione. La mamma, infatti, guardandosi attorno, vede sul tavolino la sua crema spalmata sul giocattolo robot di Youyou. Mentre punta il dito contro sua figlia, il cagnolino fa un’espressione molto arrabbiata e ringhia contro la signora Sun, apparentemente per proteggere il bambino dalla punizione.

Harry poi si avvicina per abbracciare la bambina che piange e le appoggia la testa sulla spalla, avvolgendo persino la zampa anteriore attorno alla vita di Youyou per assicurarsi che smetta di piangere. Il video ha ricevuto milioni di apprezzamenti da quando è stato condiviso su Douyin, l’equivalente cinese di TikTok.

Gli spettatori sono rimasti colpiti dalle mosse del cagnolino e hanno detto che Youyou è fortunata ad avere un compagno così. La signora Sun, di Xuzhou, provincia di Jiangsu nella Cina nord-occidentale, ha spiegato nei commenti: “Il mio cane si è preso cura di lei anche quando era dentro la mia pancia”. Un’utente ha scritto: “Questo cane è molto gentile, è così commovente vederlo ‘proteggere’ il suo piccolo proprietario”. Un altro ha detto: “La ragazza sa che può scappare finché Harry è lì!” Un altro spettatore del video ha scritto: “Sembra che Harry abbia trattato tua figlia come sua figlia. Voglio prendere un golden retriever adesso!”.

