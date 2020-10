Guaritore “cura” una ragazzina con il metodo tantrico, folla di giustizieri lo trascina in strada e lo picchia

Un guaritore che si è approfittato della fiducia dei genitori per stuprare una ragazzina è stato picchiato da una folla inferocita.

Una storia di menzogna, violenza sessuale e vendetta emerge dai quotidiani indiani. Una famiglia preoccupata per la salute psichica della figlia 14enne si è rivolta ad un sedicente guaritore. Una volta compresa la situazione, l’uomo ha detto loro che l’avrebbe curata tramite il metodo tantrico. L’uomo, però, approfittandosi della situazione ha cominciato a violentare la ragazzina, minacciandola di uccidere i genitori se ne avesse parlato in giro.

Per mesi quella violenza sessuale è andata avanti senza che l’adolescente ne parlasse con nessuno. Poi, però, ha cominciato ad avvertire fastidio e dolore alla vagina e la madre l’ha portata in ospedale per una visita medica. Il ginecologo si è accorto che i fastidi provati erano dovuti ad un’infezione vaginale. A quel punto era chiaro alla madre che il guaritore l’aveva violentata.

Guaritore picchiato e umiliato dalla folla di giustizieri

I genitore della vittima, invece di avvisare immediatamente le autorità, hanno raccontato in giro cos’era successo, sottolineando i propri sospetti sul guaritore. In breve tempo una folla di giustizieri si è riunita intorno allo studio dell’uomo ed ha cominciato a chiedere spiegazioni. L’uomo si è difeso dalle accuse di stupro, ma le sue parole non hanno convinto la folla che lo ha trascinato in strada per punirlo. I giustiziati lo hanno cominciato a prendere a pugni e a lanciargli contro delle scarpe finché il guaritore non è svenuto.

Prima che fosse ucciso, la polizia è intervenuta ed ha preso in custodia l’uomo. Il guaritore adesso si trova in carcere con l’accusa di stupro. Accusa che dovrà essere confermata dalle indagini che gli agenti hanno aperto sul caso.