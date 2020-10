Muore Gianfranco De Laurentiis, Antonella Clerici commossa in diretta: “Per me era davvero un papà”

Muore ad 81 anni un volto storico della televisione italiana.

Gianfranco De Laurentiis, conduttore di lungo corso di Domenica Sprint, si è spento a Roma – città dov’era nato e dove aveva accolto Antonella Clerici.

E’ stata proprio la conduttrice di ‘E’ sempre mezzogiorno’ ad annunciarlo, commossa, davanti alle telecamere.

Un momento di commozione in diretta, ricordando colui il quale è stato per la conduttrice una persona davvero importante:

“E’ stata la prima persona che ho conosciuto quando mi sono trasferita a Roma per fare Dribbling in occasione dei mondiali del 1990”, ha detto con le lacrime agli occhi.

Aggiungendo parole di grande riconoscenza nei suoi confronti:

“Era il mio mentore. Per me era davvero un papà”.

Grande commozione per la Clerici, in un momento duro per tutti, come ricordato dalla stessa conduttrice (che dal 1990 al 1996 ha condotto Domenica Sprint con lui e con Giorgio Martino):

“Sono davvero senza parole. Purtroppo è un periodo che n on c’è mai una buona notizia”.