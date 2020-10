Va a pesca e si imbatte in un cucciolo di squalo a due teste. Le foto fanno il giro del web

Un pescatore è rimasto senza parole quando si è accorto di aver pescato un cucciolo di squalo a due teste.

Nitin Patel, che vive in India, stava pescando nelle acque del Maharashtra, nella regione occidentale del Paese, quando si è fermato per dare un’occhiata alla sua rete.

Nitin si è subito accorto di una strana creatura con due teste e ha scattato alcune foto, ma lo ha poi gettato nuovamente in mare.

Il signor Patil ha capito solo in un secondo momento di aver pescato qualcosa di veramente insolito, ed è per questo che ha deciso di condividere le foto con il Marine Fisheries Research Institute, che è riuscito a trovare solo altri due casi di squalo a due teste in India.

Le cause possono essere molte: dai virus alla pesca eccessiva

“Non aveo mai visto niente di simile prima – le parole del pescatore riportate anche dal Daily Star Online – Credo che uno degli squali più grandi possa aver dato alla luce questo cucciolo di squalo a due teste”.

Il biologo marino Swapnil Tandel ha affermato che una varietà di fattori potrebbe aver portato lo squalo a nascere con due teste.

“Questi fenomeni sono così rari che è difficile trovare una causa per l’anomalia. Disturbi genetici o metabolici, virus, inquinamento o pesca eccessiva potrebbero essere le possibili ragioni”, ha detto il biologo.