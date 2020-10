Sposo passa la notte con la damigella, donna abbandona il “promesso” all’altare

A causa di un presunto tradimento una donna ha interrotto le nozze, pochi attimi prima di entrare in Chiesa.

Nel giorno delle sue nozze, appena prima di entrare nella Chiesa che aveva scelto per le sue nozze, nel distretto di Garki ad Abuja, capitale della Nigeria, una sposa ha deciso di fare un passo indietro. La sua, però, non è stata un’indecisione dell’ultimo secondo, ma, la donna ha fatto questa scelta dopo aver appreso una notizia che l’ha sconvolta.

Poco prima di arrivare in Chiesa, infatti, qualcuno ha rivelato alla donna ormai prossima ormai alle nozze che suo marito l’aveva tradita con la damigella d’onore. Non solo, perché la damigella in questione era anche la migliore amica della sposa.

La lite scatenatasi tra i due è stata ripresa da un cellulare, pare che la donna sia scesa dall’auto e si sia rifiutata categoricamente di entrare in Chiesa. Avvicinata da quello che, presumibilmente, doveva essere lo sposo, non ha voluto sentire ragioni, malgrado i tentativi dell’uomo di spiegare le sue ragioni.

Dopo aver continuato a litigare lungo la strada, la donna ha cercato di allontanarsi, mentre qualcuno degli ospiti ha anche provato – invano – a fermarla. La reazione della donna ha sconvolto tutti gli ospiti presenti, ma nessuno è riuscito nell’intento di far cambiare opinione alla sposa, che sembra essere andata via da sola. Clicca qui per vedere il video su Daily Stars.