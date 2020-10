Stasera su Italia 1, Jack Reacher – La prova decisiva: trama, cast e curiosità

Jack Reacher – La prova decisiva, è un film d’azione del 2012, diretto da Christopher McQuarrie.

Il film andrà in onda stasera, mercoledì 14 ottobre, in prima serata su Italia 1.

Jack Reacher – La prova decisiva: trama

In Pennsylvania, un cecchino uccide 5 persone.

Il detective Emerson indaga sull’accaduto e decide di interrogare un ex cecchino reduce della seconda guerra del Golfo, James Barr.

Quest’ultimo, durante l’interrogatorio, scrive il nome di un ex poliziotto militare, Jack Reacher, prima di essere messo in carcere e ridotto in fin di vita dagli altri carcerati.

Iniziano le indagini su Reacher, che dopo la brillante carriera militare, sembra essere scomparso nel nulla.

Tutto questo arriva alle orecchie di Reacher, che dal momento che si trova in Florida, decide di muoversi per andare a parlare con il procuratore.

Da qui si susseguiranno una serie di eventi, tutti volti a cercare il colpevole.

Jack Reachel – La prova decisiva: curiosità

Il film è basato sul romanzo del 2005: La prova decisiva di Lee Child.

La pellicola cinematografica ha incassato intorno ai 60 milioni di dollari.

Ha una durata di 130 minuti.

Il cast

Tom Cruise: Jack Reacher

Rosamund Pike: Helen Rodin

Richard Jenkins: Alex Rodin

David Oyelowo: Emerson

Robert Duvall: Cash