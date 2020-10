Storie Italiane, Elonora Daniele chiede scusa a Chiara Ferragni e rivela: “Da ieri sono vittima di bullismo”

A “Storie italiane”, in seguito alla polemica che l’ha vista protagonista nelle ultime ore, Eleonora Daniele fa le sue scuse pubbliche a Chiara Ferragni e rivela di essere vittima di bullismo da ieri.

Nelle ultime ore, Eleonora Daniele è stata protagonista di una polemica social molto accesa. La conduttrice, parlando di Chiara Ferragni in vista della messa in onda del suo documentario “Chiara Ferragni-Unposted” su Rai 2, ha accusato l’influencer di non avere preso posizione e lanciato messaggi positivi durante il periodo del lockdown causato dal COVID-19:

“Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani, sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi, oggi?”.

Immediata è stata la risposta di Fedez, marito di Chiara, che su Instagram ha elencato le attività svolte dalla Ferragni, durante la pandemia (ve ne abbiamo parlato qui). Attaccata sui social, Eleonora si è scusata con la coppia attraverso un tweet:

“Ieri, parlando di Chiara Ferragni, ho lanciato una bellissima copertina su di lei. È vero, ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale Covid e me ne scuso. A dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura”.

Eleonora Daniele: “Non ho nulla contro Fedez e Chiara”

Questa mattina, durante l’apertura di “Storie Italiane”, Eleonora ha ribadito le proprie scuse a Chiara e Fedez, rivelando di essere vittima di bullismo da ieri, a causa di quanto accaduto:

“L’altro giorno, parlando di Chiara Ferragni e del suo documentario, ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno durante il lockdown e mi sono scusata sui social, senza nessuna polemica. Tutto questo ha scatenato inevitabilmente una sorta di bullismo di cui sono stata vittima. Un fenomeno molto pericoloso di cui parliamo tantissimo e che combattiamo. Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questa battaglia e magari la farà insieme a noi. So che è molto attento e non vuole questo tipo di reazione. Io non ho nulla contro Fedez e Chiara. Abbiamo parlato spesso di loro e da mamma e voglio dare un grande abbraccio perché so cosa significa essere in gravidanza durante il Covid. Spero un giorno possiamo fare una bella intervista e raccontare tutte le cose belle che fate”.

I Ferragnez accetteranno le scuse di Eleonora?

Maria Rita Gagliardi