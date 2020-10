Covid, contatti con o senza mascherina: qual è il rischio di contagio situazione per situazione

Uno studio condotto in Inghilterra ci mostra qual è il livello di rischio che corriamo situazione per situazione, indossando o meno la mascherina.

Le nuove restrizioni imposte dal governo per evitare una diffusione ancora più estesa del Covid, ci hanno riportato indietro con la memoria a qualche mese fa. Se quest’estate l’andamento della curva dei contagi ci aveva restituito la sicurezza persa tra marzo e aprile nel socializzare, questa nuova stretta ci mette in guardia e ci chiede di alzare il livello di precauzione. Questo non significa avere paura di fare attività esterne o di incontrare persone, ma semplicemente di applicare le norme richieste sin dall’inizio della pandemia per evitare che la situazione peggiori.

Per un maggior conforto vi condividiamo uno schema che sintetizza al meglio quali sono i rischi legati ad ogni singola attività di gruppo, in base al contesto in cui ci si trova e ai comportamenti che adottiamo. Lo schema è tratto da uno studio britannico intitolato ‘Two metres or one: what is the evidence for physical distancing in covid-19?‘. Lo studio dimostra come conoscere l’importanza del distanziamento e quella di una corretta aerazione degli ambienti sia fondamentale per contribuire a bloccare la diffusione del virus. Ma dimostra anche che la mascherina è uno strumento importantissimo da utilizzare per evitare di diffondere il contagio e di contagiarsi.

Contagio con e senza mascherina: il livello di rischio situazione per situazione

Presupponendo che chi ha sintomi evidenti di Covid-19 stia in isolamento, la tabella mostra qual è il livello di rischio di contagio da asintomatico. Lo fa scegliendo tre tipologia di attività analizzandone i rischi in ambiente non affollato e non affollato in tre condizioni differenti all’aperto, al chiuso con areazione adeguata e con areazione non adeguata. Quindi ci illustra le differenze nel livello di rischio tra i contatti prolungati e quelli di breve durata e ancora tra chi indossa la mascherina e chi invece non la indossa.

Il risultato che appare evidente è che all’aperto il rischio di contagio è minimo se s’indossa la mascherina in ogni situazione. Qualora invece non s’indossi la mascherina il rischio diventa medio nel caso in cui ci siano contatti prolungati nel parlare, brevi o duraturi se si canta. Al chiuso con aerazione adeguata la situazione è molto più a rischio. Nei contatti brevi con mascherina e senza il rischio di contagio è ancora minimo, ma in caso di ambienti affollati il rischio cresce e diventa di livello alto se non s’indossa la mascherina. Il rischio diventa ancora più alto qualora il contatto tra le persone è prolungato.

Qualora l’ambiente chiuso non abbia la corretta areazione, invece, praticamente ogni contatto comporta rischio di contagio. Lo si può evitare solo con contatti brevi, stando in silenzio o parlando con indosso la mascherina. Appare evidente come le misure siano state prese in considerazione di parametri simili e se tutti le rispettiamo non c’è alcun motivo di aver paura o di privarci di fare qualcosa.