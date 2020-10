Ancora scivoloni leghisti: l’assessore lombardo Silvia Piani paragona migranti a obbligo di mascherine

Polemiche dopo le dichiarazioni dell’assessore leghista Silvia Piani dopo aver messo a confronto migranti e obbligo di mascherine

E’ di nuovo polemiche sulle dichiarazioni dei politici leghisti: questa volta a parlare a sproposito è Silvia Piani, assessore in Lombardia alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità. La Piani attraverso il suo profilo istituzionale ha paragonato la multa di 1.000 euro se non indossi la mascherina all’arrivo sui barconi dei migranti: nel post, testualmente, si legge “Dimentichi la mascherina? 1.000 euro di multa. Arrivi con il barcone, vitto alloggio e ricarica telefonica”.

La polemica in Lombardia

Un post correlato da un’immagine con una foto di un barcone pieno di migranti e il simbolo lega con tanto di nome e personalizzazione. Un paragone che molti hanno considerato come un vero e proprio affronto verso chi, realmente, ha sofferto sia perdendo i propri figli in mare e sia per chi, i figli e i genitori, li ha persi per il Covid-19, soprattutto in Lombardia dove il numero dei decessi è stato altissimo.

Oltre ai numerosi commenti di disapprovazione verso un’immagine a dir poco insensibile, soprattutto se pubblicata da chi è responsabile di pari opportunità e famiglia, a sollevare il polverone è stato il consigliere regionale 5 stelle Gregorio Mammì, che ha definito l’uscita della leghista Piani come un “post vergognoso”. Mammì sottolinea che “Silvia Piani non è un assessore qualunque, ma è l’assessore alle politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità e questa è la becera propaganda che ha voluto fare sul suo profilo istituzionale. Il vuoto cosmico che ruota attorno alle politiche per la famiglia, genitorialità è pari opportunità è palese, e se ne capisce agevolmente la ragione”, aggiungendo “in questo momento in cui le famiglie devono affrontare situazioni molto particolari fra classi in quarantena, tamponi, permessi lavorativi, isolamenti e relativi disagi economici l’unico messaggio che la nostra Assessora si sente di condividere è un messaggio filo-negazionista e che puzza del più vergognoso razzismo”.

