Mara Venier lascia Domenica In: “Questo è il mio ultimo anno, sarò soltanto di mio marito Nicola”

Attraverso un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Oggi”, Mara Venier rivela l’intenzione di lasciare la conduzione di “Domenica In”.

Mara Venier è pronta a lasciare il timone di “Domenica In”, salotto televisivo che conduce ogni domenica su Raiuno. Lo storico volto della trasmissione, annuncia l’intenzione di lasciare il programma attraverso un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Oggi” che le dedica la copertina del suo nuovo numero, in occasione dei suoi 70 anni. Mara, che con “Domenica In” è andata in onda nel pieno dell’emergenza COVID-19 e con il gesso alla caviglia, vuole dedicarsi completamente a suo marito Nicola:

“Lascio “Domenica In”. Sono stupita di tutto questo, dico sul serio. Ancora non mi rendo conto come sono arrivata qui e deve sono -ammette-. Sono una donna di quasi 70 anni che si sente una ragazzina di 30. Mi sento giovane, sono una donna matura ma sono anche una nonna”.

Mara Venier: “Ho fatto la mia scelta, non torno indietro”

Mara non ha alcun ripensamento riguardo alla decisione presa:

“Ho fatto la scelta. Sono serena e non torno più indietro. Nella mia vita, non ho mai basato nulla sull’avvenenza. Essere nonna però mi ha cambiato, mi ha fatto sentire molto orgogliosa. Niente mi ha dato più gioia nella mia vita come le due sillabe che pronunciato sempre Giulio e Claudio, i miei nipoti. Festeggio così i miei primi 70 anni. Ora voglio pensare alla famiglia. Nicola, dal prossimo anno sarò tutta tua”.

Maria Rita Gagliardi