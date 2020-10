Veronica Franco non ce l’ha fatta: la 19enne che aveva commosso a Tu Sì Que Vales si arrende alla leucemia

“Dopo la leucemia che mi è stata diagnosticata nel 2018 e dopo il trapianto, ho avuto dei problemi con la chemioterapia e sono rimasta praticamente paralizzata dal collo in giù. Per fortuna è una cosa che si può riprendere perché riguarda i nervi. Non è ancora finita perché ho avuto un rigetto del trapianto. Speriamo in bene”

Raccontava così la 19enne di Biella Veronica Franco, entrata nel cuore di milioni di italiani con la sua ‘Hallelujah’ – cantata sul palco di ‘Tu si Que Vales’.

Una performance che aveva emozionato i telespettatori, portato gli spettatori in studio a tributarle una standing ovation e commosso i giudici.

Purtroppo Veronica Franco non ce l’ha fatta ed ha dovuto arrendersi alla leucemia.

A dare la triste notizia, su Facebook, il biker Vanni Oddera che aveva portato la giovane sul palco del talent.