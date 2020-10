Stasera su Rai 3, End of Justice – Nessuno è innocente: trama, cast e curiosità

End of Justice – Nessuno è innocente, è un film drammatico del 2017, diretto da Dan Gilroy.

Il film andrà in onda stasera, giovedì 15 ottobre, in prima serata su Rai 3.

End of Justice – Nessuno è innocente: trama

Roman J. Israel, è un avvocato afroamericano che odia i compromessi.

Il suo look è anni ’70, decennio a cui si sente particolarmente legato, è un attivista e offre la sua professione in aiuto dei più deboli.

Dopo la prematura morte del suo socio, si trova costretto a confrontarsi con il mondo del lavoro e ciò che ne concerne, è un cambio di immagine, totalmente lontana da quella originale.

Si mette a lavorare in un prestigioso studio legale e si trasforma in una macchina da soldi, in cui nulla ha più senso se non il materialismo.

Ma arriverà il momento in cui i nodi verranno al pettine.

End of justice – Nessuno è innocente: curiosità

La pellicola cinematografica, ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar 2018, per il miglior attore protagonista.

Ha una durata di 122 minuti.

Il cast

Denzel Washington: Roman J. Israel

Colin Farrell: George Pierce

Carmen Ejogo: Maya Alston

Lynda Gravatt: Vernita Wells

Amanda Warren: Lynn Jackson

Tony Plana: Jesse Salinas