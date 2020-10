Acqua alta ma Venezia non si allaga: quindi il Mose funziona?

A Venezia è entrato in funzione il Mose per prevenire che l’alta marea allagasse la città. Tutto ha funzionato alla perfezione.

Nei mesi scorsi, durante le giornate in cui il vento e l’acqua hanno portato all’innalzamento dei livelli della marea, ad episodi allagamenti drammatici che hanno causato anche qualche morte. Per evitare che situazioni drammatiche come quelle vissute l’inverno scorso si ripetessero a Venezia è stato costruito il Mose, un sistema di paratie sollevabili che funge da diga quando la marea si alza minacciando la città veneta. Questo mese è stato utilizzato una prima volta il 3 ottobre e l’operazione di sollevamento delle paratie è stata ripetuta oggi 16 ottobre.

Che la città avrebbe fatto ricordo alla diga per evitare che la marea inondasse il centro storico lo aveva annunciato questa mattina il sindaco Luigi Brugnaro che su Twitter scriveva: “Ore 9.18 la Città è all’asciutto.❤️ Tutte le paratoie sono in funzione ore 10.45 è previsto un picco almeno di 135 cm perché la bora è in rinforzo. Si prevede di abbattere verso le 13,30 e riaprire i canali verso le 15,30”.

Venezia asciutta nonostante l’alta marea, il Mose ha funzionato

C’era grande attesa da parte di tutti di capire come e se il Mose avrebbe retto al picco della marea sospinto dalla Bora. Il risultato è stato eccellente, com’è possibile vedere dalla diretta postata su Facebook da Local Team. Dalle immagini è possibile vedere come cittadini e turisti camminassero senza problemi per Piazza San Marco, la quale è rimasta per tutto il tempo all’asciutto.

A conferma di quanto si vede nelle immagini arrivano anche i dati sui livelli della marea. Se al di là del Mose il livello ha toccato i 135 centimetri, al centro di Venezia non è salito oltre i 65 cm. Il livello dell’acqua è stato leggermente più alto a Chioggia, dove la marea è salita sino ai 75 cm, ciò nonostante anche qui non sono stati registrati allagamenti.