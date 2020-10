Fabrizio Corona positivo al Coronavirus, l’annuncio sui social – VIDEO

Attraverso i suoi social, Fabrizio Corona annuncia di essere positivo al COVID-19.

Fabrizio Corona è positivo al COVID-19. L’ex agente fotografico ha annunciato di avere contratto il virus attraverso i suoi social, raccontando di avere “la febbre alta, a 39, per tre giorni”. Fabrizio ha voluto, quindi, avvertire tutte le persone che ha incontrato negli ultimi giorni, inclusi i giornalisti in Tribunale che lo hanno intervistato martedì scorso.

L’annuncio di Fabrizio Corona

In merito alla sua positività, Corona ha continuato:

“Sono dispiaciuto per la famiglia dei miei avvocati, dico questa cosa per avvisare tutti coloro che sono venuti in contatto con me in Tribunale, inclusi i giornalisti”.

Soltanto lo scorso martedì, Fabrizio si era recato alla Sorveglianza per un’udienza relativa alla sua detenzione domiciliare, insieme agli avvocati Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra e aveva rilasciato diverse dichiarazioni ai cronisti giudiziari. Domenica prossima, come rivelato da Barbara D’Urso questo pomeriggio durante “Pomeriggio Cinque“, avrebbe dovuto partecipare a “Live Non è La D’Urso” per rilasciare alcune dichiarazioni relative ai suoi attuali rapporti con l’ex moglie Nina Moric ed il figlio Carlos. Sono in fase di valutazione modalità alternative volte a garantirne la presenza in trasmissione, forse mediante collegamento dalla sua abitazione.

Maria Rita Gagliardi