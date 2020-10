In città compare un disegno sul muro: per i cittadini è opera di Banksy. Ma i vandali l’hanno già rovinata

Per gli abitanti di Nottingham, l’immagine comparsa in città e raffigurante una giovane ragazza che fa l’hula hoop su una ruota di bicicletta è opera del leggendario Banksy.

Al momento non è chiaro chi possa essere l’autore del capolavoro, anche se il consiglio comunale di Nottingham ha già deciso di mettere uno schermo protettivo, in modo tale da preservare l’opera.

A conti fatti una scelta quanto mai azzeccata, dato che qualcuno ha già spruzzato dello spray sulla protezione, ostruendo la vista del lavoro sottostante. Lo riporta il Daily Star Online.

Un gesto che ha scatenato la rabbia degli abitanti di Nottingham, che si sono riversati sui social per esprimere tutto il loro malumore.

“Tipico di alcune persone di Nottingham, deturpare e distruggere“, scrive un utente. “Questo è il motivo per cui non possiamo avere cose belle”, si legge in un altro commento.

Banksy potrebbe aver scelto Nottingham per i tanti contagi da coronavirus

Tuttavia, c’è anche chi sostiene che i graffiti sulla protezione siano comunque un’espressione artistica da non denigrare.

L’immagine, comparsa su Ilkeston Road, nella zona di Radford, ha scatenato un dibattito, anche per capire se l’autore è davvero il celebre Banksy.

Alcuni hanno ipotizzato che l’artista potrebbe aver scelto Nottingham per il suo alto tasso di contagi da coronavirus.