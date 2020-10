Paura in Francia, decapita un uomo e grida Allah Akbar: probabile attentato

Viene trattato come attentato terroristico il brutale assassinio avvenuto nei pressi di Parigi dove un uomo ne ha decapitato un altro con un coltello

Probabile attentato nelle vicinanze Parigi. Secondo quanto riportato dai media locali la polizia sarebbe intervenuta dopo l’attacco di un uomo, con coltello, vicino alla città. L’autore del gesto, colpito dagli agenti, avrebbe decapitato una persona nel comune nord-occidentale di Conflans Saint-Honorine (Yvelines), a poca distanza da una scuola. La notizia è stata resa nota dalla polizia francese con un messaggio postato su Twitter nel quale si specifica che il delitto è avvenuto intorno alle 17. L’antiterrorismo ha avviato un’inchiesta per “assassinio in relazione a un’organizzazione terroristica”.

Le indagini

Dunque al momento il brutale omicidio viene trattato come attentato terroristico. Secondo l’AFP che ha citato alcune fonti vicine all’inchiesta, la polizia avrebbe aperto il fuoco contro l’autore del gesto nella città di Eragny ed un proiettile avrebbe raggiunto l’uomo, rimasto gravemente ferito. Stando a quanto riportato dalla polizia l’assassino avrebbe gridato Allah Akbar minacciando le forze dell’ordine prime che queste aprissero il fuoco. La zona dell’omicidio è stata isolata dalle autorità che hanno tenuto le persone a debita distanza e ai cittadini è stato chiesto di evitare di transitare in quell’area. La vittima come riportato da Actu17 e dal notiziario radiofonico Europe 1, sarebbe un insegnante universitario che aveva condiviso, durante un corso, delle caricature di Maometto.