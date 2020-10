Serie A, dove vedere la quarta giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

Domani pomeriggio dalle 15 il via della quarta giornata di campionato con il match fra il Napoli e l’Atalanta. A seguire alle 18 il derby di Milano fra Inter e Milan.

La Serie A riparte dopo la pausa per le partite della Nazionale. Sabato ricco di big match. Si parte con la sfida del San Paolo fra il Napoli e la capolista Atalanta. Alle 18 derby di Milano fra Inter e Milan. Fra i nerazzurri tanti indisponibili a causa del coronavirus. Sono ben 6, infatti, i giocatori in quarantena che non potranno prendere parte al match: Radu, Skriniar, Young, Gagliardini, Nainggolan e Bastoni (quest’ultimo attende oggi l’esito del secondo tampone). Sempre alle 18 allo stadio Marassi di Genova si giocherà l’incontro fra la Sampdoria e la Lazio. In serata alle 20.45 la Juventus, priva di Cristiano Ronaldo colpito dal Covid, andrà in trasferta a Crotone.

La giornata di domenica si apre con la sfida emiliana fra il Bologna e il Sassuolo delle 12.30. Il Sassuolo, dopo i 7 punti nelle prime tre giornate, vuole continuare a stupire. Alle 15 si giocheranno due incontri: Spezia-Fiorentina e Torino-Cagliari. Alle 18 l’Udinese ospita il Parma. I friulani sono ancora alla ricerca dei primi punti, dopo un inizio di campionato con 3 sconfitte e 0 gol messi a segno. In serata la Roma di Fonseca ospita il sorprendente Benevento. La giornata si chiuderà con il ‘Monday Night’ fra Verona e Genoa allo Stadio Bentegodi.

Serie A, quarta giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV. Si parte con Napoli-Atalanta sabato alle 15. Alle 18 il derby di Milano, mentre alle 20.45 la Juventus sarà di scena a Crotone

Ecco la programmazione TV completa della quarta giornata di Serie A: