Squalo bianco messo in fuga da un enorme elefante marino: ripreso uno scontro mozzafiato in mare

Un esemplare di grande squalo bianco è stato messo in fuga da un elefante marino di grosse dimensioni, l’evento è stato ripreso e diffuso sui social.

In questo video si vede un grande squalo bianco che cerca di avvicinarsi alla riva, quando all’improvviso viene costretto a ritirarsi dopo un faccia a faccia con un elefante marino di grossa taglia.

In lontananza, infatti, si vede apparire una grande forma in movimento nell’acqua. Lo squalo bianco si accorge subito della presenza del grosso elefante marino e si allontana ad una velocità impressionante.

Il video è stato registrato in Sud Africa da Luka Oosthuzien, di 14 anni, che aspira a diventare un fotografo naturalista. Come dichiarato dalla pagina del centro turistico Plettenberg Bay Tourism, che ha pubblicato su Facebook il video, l’elefante marino nelle riprese non è uno sconosciuto a Plettenberg Bay.

L’esemplare, che è stato chiamato Solo è, infatti, un visitatore abituale di queste acque e, da alcuni anni, vi fa sempre ritorno.

Gli esemplari maschi di elefanti marini possono raggiugere quasi 6 metri di lunghezza e pesare fino a 3,5 tonnellate. Le femmine, invece, superano di poco i 3 metri di lunghezza e, in genere, non oltrepassano i 900 kg.