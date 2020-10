Chi è Demet Özdemir, Sanem Aydin in DayDreamer – Le ali del sogno: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Demet Özdemir, Sanem Aydin in “DayDreamer – Le ali del sogno”.

Questo pomeriggio, l’attrice turca Demet Özdemir sarà ospite a “Verissimo” per una lunga intervista a cuore aperto. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’interprete di Sanem Aydin in “Daydreamer-Le ali del sogno”.

Biografia e curiosità su Demet Özdemir

Demet Özdemir è nata a İzmit, il 26 febbraio 1992. Sua nonna è turca dalla Bulgaria e insieme al fratello si è trasferita in Germania. È la più piccola di tre figli: ha un fratello, Volkan Özdemir, e una sorella, Derya Özdemir. Loro tre, insieme alla madre, Aysen Yener, si trasferirono a Istanbul dopo il divorzio dei suoi genitori, quando Demet aveva soltanto sette anni.

Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo attraverso la danza. Diventa, infatti, ballerina per la cantante Bengü e successivamente si unisce ai ballerini del gruppo musicale Efes Kızları. Inoltre, appare nel video musicale della canzone “Ateş Et Ve Unut di Mustafa Sandal” e nel video musicale “Hodri Meydan” di Bengü. Nel 2013, fa parte del cast della serie di Fox, “Sana Bir Sır Vereceğim”, al fianco di Esra Ronabar, Murat Han ed Ekin Koç, interpretando il personaggio di Aylin.

Nel 2014, interpreta il personaggio di Ayla nella serie storica turca “Kurt Seyit ve Şura”, ambientata nel 1915. Nello stesso anno, recita nel ruolo di Demet nel film “Tut Sözünü”. Nel 2015, ha interpretato Aslı nella serie di Star TV, “Çilek Kokusu”. Dal 2016 al 2017, veste i panni di Lale, la protagonista della commedia romantica di Fox “No: 309”, conosciuta anche come “Room Number: 309”, al fianco di Furkan Palalı. Da maggio 2018 ad agosto 2019, interpreta il ruolo principale di Sanem Aydin nella commedia romantica turca “DayDreamer – Le ali del sogno”, con al suo fianco Can Yaman. Grazie alla popolarità ottenuta all’interno della soap opera, riceve il premio come “Miglior attrice” alla cerimonia di premiazione del “Murex d’Or” tenuta annualmente in Libano. Oltre che attrice, è anche una brava cantante e infatti ha registrato la sigla della serie, “Sana Da Günaydın”.

Nel novembre 2019 diventa il volto ufficiale di Pantene in Turchia. A partire da dicembre 2019, interpreta Zeynep, il personaggio principale in “Doğduğun Ev Kaderindir” con İbrahim Çelikkol.

Maria Rita Gagliardi