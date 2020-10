Dpcm anti contagio 17 ottobre, nuovi dettagli: no alla chiusura dei parrucchieri, nì a quella delle palestre

Novità sul fronte Dpcm.

Dopo le anticipazioni di cui abbiamo scritto ieri sera, emergono nuovi dettagli su quelle che saranno le nuove normi anti contagio.

Innanzitutto, parrebbe che non saranno destinati a chiudere negozi di parrucchiere e centri estetici.

Allo stesso modo, non è certa la chiusura (si sta valutando) di palestre e piscine oltre che la sospensione degli sport di contatto dilettantistici: una nuova stretta arriverà, ma non si sa ancora in cosa consisterà esattamente.

Intanto, durante il vertice governo-Regioni in vista del nuovo Dpcm, il ministro per la Salute Roberto Speranza ha dichiarato: “Se guardo i numeri degli altri Paesi le nuove misure sono necessarie per evitare di arrivare a quei livelli”.

Aggiungendo quindi: “L’idea di base è l’irrigidimento delle misure con una distinzione di base tra attività essenziali e non essenziali perché abbiamo necessità di limitare i contagi. Interveniamo adesso con più forza sulle cose non essenziali per evitare di dover incidere domani sull’essenziale che per il governo è rappresentato da lavoro e scuola. Se decidiamo come governo di chiedere a qualche comparto di cessare o limitare le proprie attività ci facciamo carico del ristoro”.

Per certo sarà colpita la c.d. “movida” (che – a quanto pare – è il capro espiatorio in tempo di pandemia): “Sulla movida potremmo fare uno sforzo in più, valutiamo se è il caso di una una stretta sugli orari serali per evitare assembramenti”.

In merito a trasporti e lavoro: “Lavoriamo insieme sui trasporti. Serve una mossa netta sullo smart working, direi di arrivare anche al 70-75%”.