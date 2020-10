“Fan**lo le mascherine!”, il post di Pintus diventa virale. Tante offese, ma la foto è del 2019

Non è raro che nel web qualcuno provi a “trollare” gli altri utenti, facendo credere spesso l’esatto opposto della realtà.

E’ proprio ciò che ha tentato di fare Angelo Pintus, famoso showman, che ha pubblicato un post a cui hanno effettivamente creduto in moltissimi. Ma in cosa è consistito il trollaggio, o se vogliamo, l’esperimento sociale di Pintus?

Lo showman ha pubblicato una sua foto dove si trova in compagnia di alcuni amici. Tutti senza indossare le mascherine protettive. Ed è proprio su questo aspetto che si sofferma Pintus nella didascalia: “Fanculo le mascherine, fanculo le distanze”, tuona lo showman, aggiungendo un pensiero che sembra non lasciare spazio ad interpretazioni.

“Stare insieme, ridere e mangiare senza dover pensare solo ed esclusivamente al Covid e a tutto quello che c’è intorno!”.

“Fateli morire questi bastardi”, utenti trollati da Pintus

Ma alla fine del post, lo stesso Pintus rivela l’inganno, ovvero che la foto non è affatto di adesso, ma del 17 febbraio 2019, praticamente un anno prima dello scoppio della pandemia di Covid-19.

La precisazione non è bastata, perchè molti utenti hanno insultato pesantemente Pintus: “E’ per colpa di quelli come te che stanno risalendo i contagi”, scrive un utente. “Fateli morire questi bastardi, non hanno rispetto”, si legge in un altro commento.

Ma non ci sono cascati solo gli utenti social. Anche alcune testate hanno riportato la notizia, senza controllare il periodo di pubblicazione della foto. Insomma, il trollaggio di Pintus (purtroppo) è pienamente riuscito.