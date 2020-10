Sondaggi politici, balzo del PD: + 1,1%, la Lega è più vicina. Ma il centrodestra unito è maggioranza

Il Partito Democratico sembra in ripresa e accorcia la sua distanza dalla Lega.

E’ questo ciò che emerge dall’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI. I democratici, rispetto alla rilevazione di due settimane fa che li vedeva al 20,1%, sono dati al 21,2%, con un balzo dell’1,1% che consente al partito guidato da Nicola Zingaretti di avvicinare molto la Lega di Matteo Salvini.

Il Carroccio, dal canto suo, non sembra più avere quella spinta propulsiva che gli consentì nel 2019 di sfiorare il 35% dei consensi. Rispetto all’ultimo sondaggio, infatti, la Lega non aumenta nè diminuisce i suoi voti. Stando alla Supermedia elaborata da YouTrend, il partito politico del leader Matteo Salvini si ferma al 24,7%.

Forza Italia al 6,6%, Italia Viva non va oltre il 3,1%

Non va meglio al Movimento 5 Stelle, ormai dato continuamente sotto a Fratelli d’Italia. Il podio è infatti completato dalla Meloni con il 15,9%, mentre i pentastellati si fermerebbero al 15,3%.

Anche in questa rilevazione, con Forza Italia al 6,6%, appare evidente come il centrodestra sarebbe comunque maggioranza nel Paese, ovviamente in caso di coalizione. Berlusconi, Salvini e Meloni conquisterebbero il 47,2%, mentre l’eventuale unione PD-M5S arriverebbe al 36,5%, aumentando fino al 42,6% con l’apporto di Italia Viva, data al 3,1%, e della galassia alla sinistra del PD, che viene data invece al 3%. Si ferma all’1,8% +Europa.