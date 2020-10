Fa credere agli utenti che sono le mani di un cadavere. Ma dal terreno spunta un simpatico animale – VIDEO

Un uomo ha fatto credere di aver trovato un cadavere nel terreno dopo aver visto un paio di minuscole mani che spuntavano in superficie.

L’utente ha condiviso la sua interessante scoperta su Reddit e ha mostrato agli altri utenti cosa è successo dopo aver toccato le manine.

Mentre zoomma sul terreno, si nota un leggero movimento sotto il suolo. L’uomo sfiora delicatamente la punta delle dita delle zampine e si scopre che in realtà si tratta di un armadillo.

L’animale guarda in alto per un secondo e inizia a scavare il terreno per nascondersi sottoterra. Si capovolge e si ricopre di nuovo il corpo con la terra, sollevando le gambe in aria.

La clip è stata vista già 110.000 volte e alcuni utenti hanno scherzato sul fatto che l’utente avesse disturbato il sonno dell’armadillo, come riportato anche dal Daily Star Online.

“Si nasconde nel terreno per cercare di rinfrescarsi”

“È esattamente come Sandshrew in Pokemon”, scrive un utente.

Altri utenti hanno poi chiarito che l’armadillo si è nascosto nel terreno per “raffreddare la sua temperatura corporea“.

“È una strategia di riduzione del calore – scrive un utente – accumulare materiale più freddo sulle parti molli del corpo per allontanare il calore”.

L’armadillo è un animale molto comune in Brasile, anche se è considerata una specie a rischio estinzione.