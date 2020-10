Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 18 ottobre 2020

Gli ospiti della puntata di “Domenica In” del 18 ottobre 2020.

Sesto appuntamento con la nuova stagione di “Domenica In”. Anche questo pomeriggio Mara Venier accoglierà un nutrito parterre di ospiti nel suo salotto domenicale in onda su Raiuno, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizi”. Ecco, per voi, quali sono gli ospiti della puntata.

Gli ospiti di “Domenica In” del 18 ottobre 2020

Questo pomeriggio, Mara Venier accoglierà in studio Ezio Greggio, recentemente impegnato con il suo “Festival della Commedia” che ogni anno si svolge a Montecarlo. Il conduttore tornerà presto al timone di “Striscia La Notizia” insieme all’amico Enzo Iacchetti. Ospite della puntata sarà anche Yari Carrisi, figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power che presenterà la fidanza Thea. Subito dopo, sarà la volta di Francesca Manzini, imitatrice attualmente tra i concorrenti di “Tale e Quale Show”.

Spazio, poi all’approfondimento dedicato al COVID-19 con la scienziata Ilaria Capua ed al talk di “Ballando con le stelle” che vedrà la presenza dei giudici Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini per commentare la puntata andata in onda ieri sera.

Appuntamento alle 14:00 su Raiuno con la sesta, imperdibile, puntata della nuova stagione di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi