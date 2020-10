Arriva in taxi a Versailles ed entra nei giardini urlando “Sono il Re”: arrestato 31enne

Un uomo si è introdotto nei famosi giardini della Reggia di Versailles con una bandiera in mano ed sostenendo di ‘essere il re’. La polizia lo ha tratto in arresto

Attimi di pura follia nella famosa Reggia di Versailles. Un uomo di 31 anni è arrivato nella zona in taxi per poi entrare nel parco del famoso castello vicino a Parigi, infrangendo un vetro ed una porta finestre. Come riportato da fonti locali l’uomo, arrestato subito dopo l’assurdo gesto, aveva con sè una bandiera e avrebbe ripetutamente urlato “sono il re”,

È arrivato in taxi da Parigi

“Portava una bandiera e diceva di essere un re”, ha confermato un testimone che ha asstito all’intrusione dell’uomo all’interno del parco della Reggia. Pochi minuti dopo è stata allertata la polizia: alcune pattuglie sono giunte sul posto trovando un vetro infranto e l’uomo ancora dentro ai giardini. Secondo una successiva ricostruzione dei fatti avrebbe scalato il muro di cinta e, come confermato da fonti della Reggia, non avrebbe provocato alcun danno materiale alle importanti collezioni. “L’uomo – come confermato dalla portavoce del castello – è partito da Parigi per Versailles dicendo all’autista del taxi di aver intenzione di introdursi nel castello”.