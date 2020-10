Coronavirus, l’ipotesi che accende le speranze: “Vaccino di Oxford potrebbe essere pronto entro Natale”

Secondo un autorevole esperto, vicecapo dei consiglieri medici del governo britannico, ci sono buone probabilità che il vaccino di Oxford sia pronto entro pochi mesi

In una delle giornata più difficili per l’Italia dall’inizio della pandemia di Coronavirus, con quasi 12mila contagi registrati nell’arco di 24 ore, c’è anche una notizia di speranza. Secondo quanto dichiarato dal vicecapo dei consiglieri medici del governo britannico nel corso di un’udienza a porte chiuse con una commissione della camera dei comuni “non siamo ad anni luce di distanza” per quanto riguarda il vaccino contro il Coronavirus. Tanto che Jonathan Van-Tam si è spinto ad avanzare l’ipotesi che possa essere pronto entro poche settimane dichiarando: “Non è completamente irrealistico aspettarsi che potremo distribuire il vaccino subito dopo Natale”.

Chi produrrà il vaccino di Oxford per tutta Europa

Il vaccino del quale parla l’esperto è quello prodotto con la collaborazione del centro italiano di Pomezia, nei laboratori di Oxford: a produrlo sarà una delle più importanti aziende al mondo dell’industria farmaceutica, AstraZeneca. Se tutto dovesse andare per il verso giusto la fase 3 della sperimentazione potrebbe partire già nel mese di dicembre, come riportato dal Sunday Times citando le indicazioni di Van-Tam ed entro la fine dell’anno potrebbe iniziare la distribuzione. Un importante quantitativo di dosi è già stata prenotata dall’Italia ma AstraZeneca le distribuirà in tutta Europa. Un vaccino pronto entro tempi brevi avrebbe, ha osservato il vice-consigliere capo medico a Londra

“un impatto significativo sui ricoveri in ospedale e sul numero delle vittime” della pandemia. Il Times ha anche sottolineato che medici ed infermieri del National Health Service stanno già ricevendo training per amministrare tale vaccino prima della fine del 2020.