Amante del fitness e “negazionista”, si ammala di coronavirus. Muore a soli 33 anni

Un amante del fitness era certo che il Covid-19 non esistesse, ma è morto all’età di 33 anni proprio a causa del coronavirus.

Dmitriy Stuzhuk, padre di tre figli (David, Lola e Olivia), aveva registrato un video dall’ospedale dopo aver contratto il virus durante un viaggio in Turchia.

La sua ex moglie Sofia Stuzhuk, 25 anni, ha successivamente annunciato il suo decesso, sopraggiunto per complicazioni cardiache.

Dmitriy si è svegliato in Turchia con il collo gonfio e con evidenti difficoltà respiratorie.

L’ucraino ha scritto al suo milione di fan online: “Voglio condividere come mi sono ammalato e mettere in guardia tutti. Ero uno di quelli che pensava che il Covid non esistesse, fino a quando non mi sono ammalato”.

“L’ospedale è pieno zeppo, alcuni vengono curati nei corridoi”

Al suo ritorno in Ucraina, l’uomo è risultato positivo al test ed è stato ricoverato in ospedale, come riportato anche dal Sun e dal Daily Star Online.

“L’ospedale è pieno di pazienti, alcune delle quali vengono curate nei corridoi”, ha scritto Dmitriy, mostrando anche l’apparecchio per l’ossigeno che gli consentiva di respirare.

Dopo otto giorni gli è stato permesso di lasciare il reparto, ma dopo poche ore è stato ricoverato di nuovo in ospedale per sopraggiunti problemi al sistema cardiovascolare. Ogni tentativo da parte dei medici si è rivelato vano.