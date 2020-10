Neonato tenta di strappare la mascherina al dottore. La foto diventa virale: “Un’immagine di speranza”

In un 2020 segnato dalla pandemia di coronavirus, un’immagine diventata virale sul web infonde nuova speranza.

Un ginecologo di Dubai, il dottor Samer Cheaib, ha postato una foto che per qualcuno è già l’immagine simbolo dell’anno. Il ginecologo tiene in braccio un bambino appena nato grazie al suo aiuto, come riportato anche dall’ANSA.

Il neonato cerca di strappare al medico la mascherina, e proprio quel frangente viene immortalato alla perfezione. Il ginecologo ha voluto vederci un segnale speranzoso: “Vogliamo tutti un segno del fatto che presto toglieremo le mascherine“, ha scritto il dottor Cheaib sulla sua bacheca social.

Nel giro di pochissimo la foto è diventata virale, con tantissime condivisioni e molti commenti.

“La positività e il sorriso aumenteranno l’immunità”

Il ginecologo ha poi spiegato ad una testata che il bambino era il secondo di una coppia di gemelli il cui parto è avvenuto un paio di settimane fa.

“Il padre, felice, mi stava fotografando mentre tenevo in braccio i bambini – ha detto il dottore – Il secondo ha tentato di strapparmi la mascherina e il papà ha sentito il bisogno di catturare questo momento. C’era positività nella foto e penso che faccia sorridere le persone che la vedono. La positività e il sorriso lavoreranno per aumentare l’immunità delle persone e aiutare a combattere questa pandemia”.