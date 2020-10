Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro: una donna ha perso la vita

Morire a 52 anni per un tragico incidente stradale: la vittima è una 52enne che in sella alla sua moto è andata a finire contro il muro di una galleria

Un incidente tremendo, costato la vita ad una donna. La vittima è deceduta sul raccordo autostradale di Avellino, nelle vicinanze dello svincolo di Serino: si trovava in sella ad una moto quando improvvisamente, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il muro della galleria Montepergola. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena, al km22 del tratto stradale, hanno subito allertato i soccorsi ma quando i sanitari del 118 sono arrivati per la 52enne non c’era più nulla da fare.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso

Secondo quanto si è appreso era da sola sulla moto e l’uscita di strada sarebbe avvenuta improvvisamente: nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente che ha però provocato forti rallentamenti e lunghe code in direzione Salerno. Per alcune decine di minuti la circolazione è stata proprio bloccata dato che si è reso necessario chiudere la galleria dirottando il traffico su percorsi alternativi. Le forze dell’ordine hanno effettuato i necessari rilievi iniziando a lavorare all’esatta dinamica del sinistro mentre il personale dell’Anas si è occupato del ripristino della circolazione riaprendo al transito la carreggiata solo dopo opportuni controlli.