Sterminò la sua famiglia e tentò di compiere una strage nella sua ex scuola. Sul web aveva lanciato dei segnali

Una star di YouTube ha lasciato diversi segnali criptici sul web prima di uccidere la sua famiglia e tentare una sparatoria a scuola.

Trey Eric Sesler aveva 22 anni nel 2012. Viveva con i suoi genitori a Waller, in Texas e non riusciva a trovare un lavoro stabile.

Passava gran parte del suo tempo a girare video per il suo canale YouTube, in cui recensiva anime e videogiochi: 323 clip in cinque anni.

Come uno dei primi revisori di anime del sito, Sesler (che è passato da Mr Anime e successivamente da LensCapProductions) si è costruito un seguito molto ampio e affezionato, tanto che il suo canale è riuscito a raggiungere complessivamente più di un milione di visualizzazioni.

Ma col passare del tempo, il contenuto di Sesler ha assunto un tono più cupo. Tra una recensione e l’altra filmava spesso scenette comiche, che alla fine sono diventate più inquietanti che divertenti.

Da buon texano, lo YouTuber si divertiva a caricare video di se stesso mentre sparava con armi diverse, come riportato anche dal Daily Star Online.

Sesler in seguito ha detto alla polizia che è stato in questo periodo che ha iniziato a uccidere animali e ad appiccare piccoli fuochi per divertimento.

Uno dei suoi ultimi video si chiamava “Mr Anime Is Planning Something” (sta pianificando qualcosa, ndr). Nel filmato, l’allora 22enne spiegava che si sarebbe preso una breve pausa dal caricamento delle recensioni poiché aveva trovato un lavoro nell’industria cinematografica.

Ha ucciso tutta la sua famiglia e voleva fare una strage nella sua ex scuola

Il 20 marzo 2012, Sesler ha attirato sua madre Ronda nel garage di casa e le ha sparato quattro volte con un fucile.

Quando suo fratello maggiore Mark è sceso per capire cosa stesse accadendo, Sesler ha preso una pistola dalla sua camera da letto e ha sparato anche a lui. Poi è entrato nella camera dei suoi genitori e ha sparato a suo padre.

Mark è sopravvissuto al primo proiettile ed è riuscito a chiudersi in bagno, ma Sesler ha buttato giù la porta e lo ha ucciso.

Sesler ha poi riempito la sua auto con più di 100 munizioni e un fucile a carabina Hi-Point modello 995, una delle pistole usate dai tiratori della Columbine nel massacro del 1999.

Si è recato alla Waller High School, dove si era diplomato alcuni anni prima. Fortunatamente la polizia è riuscita ad arrestarlo prima che uccidesse altre persone.

Non è mai stato in grado di spiegare esattamente perché ha commesso una violenza così tremenda, né perché ha deciso di non sparare subito quando è giunto a scuola.

Sesler è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale o appello.

Alcune voci, mai confermate, sostengono che sia morto in carcere.