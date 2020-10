Susanna Messaggio posta su Instagram un topless d’annata su Instagram. Per un motivo nobile

Susanna Messaggio posta su Instagram una foto d’annata, con una serie di altre belle della televisione.

Belle della televisione in topless.

Non per esibizionismo (non che dispiaccia vedere foto del genere, eh, per carità) ma per un motivo nobile:

come ricorda la stessa Susanna Messaggio ai suoi follower, la foto in questione (comparsa sui più importanti quotidiani nazionali, scrive la Messaggio) era stata fatta per un motivo assolutamente importante, la prevenzione al seno.

In questa foto, oltre che la stessa Susanna Messaggio, Antonella Elia, Emanuela Folliero, Cinzia Lenzi (che ha a sua volta rilanciato l’immagine sul proprio profilo) e Mariatersa Ruta.

Ricordiamo come ottobre sia il mese della prevenzione del tumore al seno, neoplasia più diffusa nel genere femminile (colpisce una donna su nove nell’arco della vita) ma che – grazie ai costanti progressi della ricerca e alla prevenzione – non è mortale: la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%.