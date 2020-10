Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la quarta giornata

Quarta giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori. Il Milan vince il derby e vola in vetta.

La quarta giornata di Serie A si ricorderà soprattutto per il successo del Milan nel derby della Madonnina. Una doppietta dell’eterno Ibrahimovic ha permesso agli uomini di Pioli di battere l’Inter di Conte, andata a segno col belga Lukaku. La giornata si era aperta col roboante successo del Napoli sull’Atalanta per 4-1. I partenopei hanno fin da subito indirizzato dalla loro parte il match, chiudendo il primo tempo avanti di 4 reti, grazie alla doppietta di Lozano e ai gol di Politano e Osimhen. Gol della bandiera della Dea firmato Lammers.

La Sampdoria ha schiantato con un netto 3-0 la Lazio, grazie a Quagliarella, Augello e Damsgaard. Sabato sera la Juventus è incappata in un mezzo passo falso a Crotone, pareggiando per 1-1 contro la compagine locale. Di Simy su rigore l’iniziale vantaggio dei calabresi, mentre Morata ha ristabilito la parità.

Quarta giornata, il Milan vince il derby contro l’Inter. Il Napoli strapazza l’Atalanta; la Juve non va oltre il pareggio a Crotone

La domenica calcistica, invece, si è aperta con la clamorosa rimonta del Sassuolo a Bologna. Gli uomini di De Zerbi sotto 3-1 a mezzora dalla fine, sono stati capaci di ribaltare la situazione e di imporsi per 3-4. Di Soriano, Svanberg e Orsolini le reti dei bolognesi, mentre il Sassuolo è andato in gol con Berardi, Djuricic, Caputo e ha beneficiato della decisiva autorete di Tomiyasu. Alle ore 15 la Fiorentina è stata bloccata sul 2-2 dallo Spezia. Doppio vantaggio iniziale dei Viola con Pezzella e Biraghi, ma i liguri hanno conquistato un punto d’oro grazie ai gol di Verde e Farias.

Il Torino, invece, ha perso per la terza volta in questo campionato (ora è ultimo a 0 punti in solitaria). Ai piemontesi non è bastata la doppietta di Belotti per conquistare punti contro il Cagliari. Gli isolani, infatti, si sono imposti per 2-3, grazie alla rete di Joao Pedro e alla doppietta di Simeone. Alle 18 l’Udinese ha conquistato i primi punti stagionali battendo per 3-2 il Parma. Una rete di Pussetto nel finale ha permesso ai friulani di ottenere questo prezioso successo.

In serata la Roma ha battuto per 5-2 un volenteroso Benevento. Per i giallorossi sono andati a segno due volte Dzeko e una volta a testa Pedro, Veretout e Carles Perez. Nel ‘Monday Night’, pareggio senza gol fra Verona e Genoa.

Dopo quattro giornate, l’unica squadra a punteggio pieno resta il Milan. A seguire Sassuolo a 10 e Atalanta a 9. Ultimo il Torino ancora a 0 punti.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 4a GIORNATA: Napoli-Atalanta 4-1; Inter-Milan 1-2; Sampdoria-Lazio 3-0; Crotone-Juventus 1-1; Bologna-Sassuolo 3-4; Spezia-Fiorentina 2-2; Torino-Cagliari 2-3; Udinese-Parma 3-2; Roma-Benevento 5-2; Verona-Genoa 0-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 12 Milan; 10 Sassuolo; 9 Atalanta, 8 Juventus e Napoli (1 punto di penalizzazione); 7 Inter, Verona e Roma; 6 Sampdoria e Benevento; 4 Fiorentina, Cagliari, Spezia, Lazio e Genoa*; 3 Bologna, Udinese e Parma; 1 Crotone; 0 Torino*.

* una partita in meno

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 4 Gomez (Atalanta), Ibrahimovic (Milan), Belotti (Torino), Lozano (Napoli); Caputo (Sassuolo), Lukaku (Inter); 3 Cristiano Ronaldo (Juventus), Galabinov (Spezia), Lautaro Martinez (Inter); Caprari (Benevento), Berardi (Sassuolo), Soriano (Bologna), Veretout (Roma), Quagliarella (Sampdoria), Simeone (Cagliari).