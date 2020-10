Fedez, story su Instagram “richiesta” dal premier Conte: “Utilizzate la mascherina!” – VIDEO

“Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il Presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie”.

Così Fedez, con apposita storia su Instagram, introduce un nuovo video in cui invita – soprattutto i più giovani (che d’altra parte sono il suo target) – ad indossare la mascherina.

Un appello che viene qualche giorno dopo la polemica – lanciata da Eleonora Daniele – in cui la giornalista ex Grande Fratello accusava la Ferragni di non aver fatto abbastanza contro il Coronavirus.

Il marito Fedez, dopo aver dimostrato quanto ciò non corrispondesse a verità, è tornato in campo su invito di Giuseppe Conte per spronare i giovani ad indossare la mascherina.