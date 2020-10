Mino Magli: “Per sei anni, sono stato il fidanzato segreto di Elisabetta Gregoraci”

A “Live Non è La D’Urso”, Mino Magli rivela di essere stato il fidanzato segreto di Elisabetta Gregoraci per sei anni.

Mentre nella Casa del “Grande Fratello Vip” la showgirl calabrese sta vivendo il flirt con il coinquilino Pierpaolo Pretelli, un uomo sostiene di essere stato il fidanzato segreto di Elisabetta Gregoraci per sei anni. Si tratta di Mino Magli che, ospite ieri sera a “Live Non è La D’Urso”, ha rivelato tutti i dettagli della presunta relazione con la ex moglie di Flavio Briatore. A tal proposito, Magli ha raccontato:

“Ci siamo conosciuti nel 2001, le feci un servizio fotografico e da allora siamo andati avanti fino al 2007. Un bel rapporto, ci si divertiva, era un rapporto aperto. Non c’era nulla da nascondere. Nel 2005, mi parlò di un viaggio in Kenya in cui ha conosciuto Briatore. Un viaggio importante per la sua carriera. La aspettavo per il compleanno, mi scrisse una lettera per scusarsi dell’assenza. Aveva sottoscritto un contratto particolare, penso con Briatore. Non ci saremmo potuti più vedere come prima, ma la nostra storia è continuata comunque fino al 2007, quando ho capito che era finita. Nel frattempo, aveva iniziato a frequentare Briatore”.

Mino Magli: “Elisabetta mi diceva che con Briatore non c’era niente”

Magli ha specificato che la Gregoraci, più volte, gli avrebbe detto che con Briatore non c’era una vera e propria storia d’amore:

“Mi parlava sempre di questo contratto che aveva con Briatore. Lei mi diceva che non c’era niente tra loro, le serviva per la sua carriera”.

A testimonianza di quanto detto, Magli ha consegnato a Barbara D’Urso la lettera nella quale Elisabetta parlerebbe del suo rapporto con Briatore. La Gregoraci avrà modo di dire la sua sulla vicenda questa sera, durante la puntata serale del “Grande Fratello Vip”?

Maria Rita Gagliardi