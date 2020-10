Posta una foto del pene dell’ex e lo deride, mamma condannata per revenge porn

Una giovane mamma ha pubblicato una foto del pene dell’ex dopo essere stata lasciata ed è stata condannata per Revenge Porn.

La giovane mamma Yasmin Walker, 29enne di Scarborought (North Yorkshire), è stata condannata nelle scorse ore ad una pena di 6 mesi di detenzione per revenge porn. La donna non ha accettato che l’ex fidanzato, un uomo divorziato con figli, l’abbia lasciata dopo una relazione durata un paio di mesi. Ferita nell’orgoglio per il comportamento dell’uomo, ha deciso allora di vendicarsi pubblicando una sua foto esplicita su Instagram.

Nello scatto in questione, pubblicato sul profilo della donna che conta 1.300 follower, l’ex è completamente nudo ed il suo pene è in primo piano. Se l’umiliazione di essere visto nudo da migliaia di persone non bastasse, la donna ha aggiunto anche un commento offensivo allo scatto: “Ma cosa c***o è quella cosina?“, accompagnando la frase con tre emoticon indicanti una risata scomposta.

Mamma condannata a 6 mesi di carcere per revenge porn

La vittima è stato informato dai messaggi di alcuni amici che hanno visto il post mentre si trovava al cinema con i figli. Insospettito è uscito e si è reso conto di quello che aveva fatto la sua ex. Così l’ha chiamata e l’ha pregata di cancellare il post, ma lei con sadico piacere gli ha risposto: “Non è colpa mia se hai il c***o piccolo ed è una m***a a letto”. Dato il comportamento l’uomo si è visto costretto a denunciarla.

Il giudice che ha seguito il caso ha dato ragione alla vittima e l’ha condannata a 6 mesi di carcere. L’avvocato del querelante ha sottolineato come la donna abbia “cercato, abbastanza crudelmente, di umiliarlo”. Quindi ha aggiunto: “Noi diciamo ‘Neanche l’inferno può fermare l’ira di una donna’ e questo è il caso. Si tratta di revenge porn”.