Stasera su Italia 1, Kickboxer Retaliation: trama, cast e curiosità

Kickboxer Retaliation, è un film d’azione del 2018, diretto da Dimitri Logothetis.

Il film andrà in onda stasera, martedì 20 ottobre, in prima serata su Italia uno.

Kickboxer Retaliation: trama

Kurt Sloane, ha tutto ciò che una persona possa desiderare nella vita.

È un campione sportivo, in quanto è un lottatore di MMA ed è sposato con Liu, una donna che ama e che lo ama.

Nella sua vita però, giace un’ombra oscura, in quanto Kurt ha ucciso un uomo in Thailandia in passato, per vendicare suo fratello Eric.

Si era ripromesso di non mettere mai più piede nel paese asiatico, ma un giorno viene costretto dalla polizia a tornarci, perché accusato di omicidio.

Kickboxer Retaliation: curiosità

Il film è il sequel della pellicola cinematografica del 2016: Kickboxer: La vendetta del guerriero.

A causa di molte scene di violenza, il film negli Stati Uniti, è stato vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto.

La pellicola cinematografica è uscita nelle sale cinematografiche statunitensi il 26 gennaio 2018.

Il cast

Alain Moussi: Kurt Sloane

Jean-Claude Van Damme: Durand

Sara Malakul Lane: Liu Sloane

Christopher Lambert: Thomas Moore

Mike Tyson: Briggs