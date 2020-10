Usa le gambe del bimbo di un mese come bacchette per suonare la batteria e gli rompe accidentalmente il femore

Il 22enne Lee Walker era stato incaricato di prendersi cura del bambino nel novembre 2019. Alla fine ha confessato il lacrime l’accaduto

Ha utilizzato le piccole gambe di un bimbo di 6 settimane come fossero bacchette sulla batteria, provocandone la rottura: è accaduto ad Hamilton, nel South Lanarkshire, in Scozia, nel novembre 2019. L’uomo in questione è Lee Walker, un 22enne che era stato incaricato di prendersi cura del bambino dalla madre di quest’ultimo.

La gamba del bimbo era “floscia”

Come riportato dall’Hamilton Sheriff Court, Walker ha iniziato a scuotere braccia e gambette del bimbo come fossero, appunto, delle bacchette per suonare la batteria, prima che il bimbo urlasse forte per il dolore. Quando la madre è ritornata dal bambino ha notato qualcosa di strano, ma non riusciva a capire cosa: il piccolo piangeva in continuazione e non voleva mangiare.

Alla fine, sia l’imputato che la madre della vittima hanno notato che c’era qualcosa che non andava con la sua gamba: toccandola, infatti, si sono resi conto che fosse floscia. Il bambino è stato immediatamente condotto in ospedale, dove si sono resi conto che la gambetta era gonfia. I medici hanno eseguito una radiografia dalla quale è emerso che il bimbo avesse il femore destro fratturato.

Più tardi la madre ha parlato con Lee Walker spiegandogli che il bimbo sarebbe potuto andare in affidamento: ed è in quel momento che l’imputato ha affermato “Spero di non averlo ferito.. E se fosse stato quando ho suonato con lui, e se fosse stato quando ho suonato la batteria con lui?”. Walker, in uno stato di forte angoscia, ha immediatamente contattato i servizi sociali fornendo i dettagli del “gioco” che aveva fatto col bimbo, in cui fingeva di suonare la batteria con braccia e gambe di quest’ultimo, specificando di non aver detto nulla perché non pensava che il bambino si fosse fatto del male fino a questo punto.

Walker era stato originariamente accusato di aver aggredito il bimbo dato il grave infortunio, ma i pubblici ministeri hanno accettato una dichiarazione di colpevolezza per l’accusa minore.

Leggi anche -> Tragedia familiare: madre uccide a martellate la figlia di 3 anni dopo un’overdose di psicofarmaci

Leggi anche -> Studentessa di 7 anni viene molestata in diretta durante le lezioni online, l’insegnante: “Disconnettetevi!”

Leggi anche -> Danno un neonato per morto: inizia a piangere poco prima di essere seppellito