Roma, avviate le operazioni di sgombero e demolizione delle ville abusive del clan Casamonica, la Raggi: “le istituzioni vincono a testa alta”

Cento gli uomini impiegati per le operazioni di sgombero e demolizione delle ville in zona Romanina attribuibili al clan

Sono iniziate stamane alle ore sei le operazioni di sgombero e demolizione di 8 edifici, fra ville abusive con annesse piscine e capannoni, tutte attribuibili al clan Casamonica, nella zona della Romanina.

Sequestrata la villa patronale di Ferruccio Casamonica

Le operazioni di oggi, nate in seno all’Osservatorio territoriale della sicurezza del VII Municipio con l’ausilio di Roma Capitale e delle forze dell’ordine, fanno seguito a quelle del 2018, precisamente il 20 novembre di quell’anno, quando otto villette del clan situate in Via del Quadraro vennero sgomberate e abbattute. Come però ha specificato il Fatto Quotidiano, le prime violazioni normative erano saltate all’occhio già nel 1982: a distanza di ben 40 anni la villa di Ferruccio Casamonica, che si estende per oltre 4 mila metri quadri, è stata sequestrata.

“Una villa padronale, una piscina e circa 10 alloggi adibiti a depandance, per un totale di una decina di persone con un minore al seguito“: a fornire i dettagli sull’operazione è il delegato alla sicurezza del Campidoglio Marco Cardilli. Il complesso abitativo sorgeva su un territorio noto per avere particolari vincoli archeologici. Inoltre, sei immobili erano stati dati abusivamente in affitto: agli occupanti in condizioni di vulnerabilità sarà proposta la presa in carico dal circuito di accoglienza capitolino.

La Raggi: “le istituzioni vincono a testa alta”

L’istruttoria è stata condotta dal Municipio VII e dalla sua presidente Monica Lozzi che ha collaborato con il gabinetto della sindaca Virginia Raggi: “Un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini degli uffici del Municipio che hanno reso possibile tutto questo e alla maggioranza composta dai consiglieri municipali M5s che ha sempre sostenuto queste attività e continua a farlo” ha dichiarato la sindaca, che in un tweet pubblicato stamane ha aggiunto “Continua la nostra battaglia per riportare la legalità. Dopo le villette del Quadraro, stiamo abbattendo altri immobili abusivi del clan Casamonica da Roma. Grazie a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale”.

