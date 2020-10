Conte e la telefonata ai Ferragnez: anche Elvis nel 1956 si vaccinò in diretta per convincere gli americani

La decisione di Giuseppe Conte di telefonare a Fedez e Chiara Ferragni per chiedere di fare un video per convincere i più giovani ad indossare la mascherina ha suscitato reazioni contrastanti.

Se da una parte molte persone, specialmente tra i sostenitori del governo, ritengono che l’intuizione del presidente del Consiglio sia a dir poco “geniale”, dall’altra non sono pochi gli italiani che criticano il premier per questa scelta.

Come riportato dall’Huffington Post, anche il noto virologo Roberto Burioni ha voluto esprimere solidarietà al premier, ricordando che nel 1956 gli Stati Uniti fecero qualcosa di molto simile.

Elvis si vaccinò in diretta negli studi della CBS

“Nel 1956 la copertura vaccinale negli USA contro la poliomielite balzò dallo 0,5% a oltre l′80%. Sapete quale fu uno dei motivi? Elvis Presley che si fece vaccinare in diretta televisiva”, le parole di Burioni, convinto della bontà della scelta di Conte.

Il riferimento del virologo è esatto, dato che nel 1956 Elvis Presley, uno dei personaggi più famosi d’America, si vaccinò in diretta negli studi della CBS di New York, con le immagini trasmesse a tutta la nazione. La popolazione statunitense si convinse del fatto che il vaccino per la poliomelite era sicuro, e non è un caso se la copertura crebbe notevolmente negli anni a venire, con conseguente drastico calo dei casi di polio (da 58.000 a 910).

