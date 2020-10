Coronavirus, parla il capo del team del vaccino di Oxford: “Fino all’estate prossima la vita non tornerà alla normalità”

Pareri.

Sono copiosi, quelli in merito alla pandemia.

Tendiamo a riportarli tutti, consci del fatto che nessuno rappresenti la verità, specie quando siamo nel campo delle previsioni.

Nello specifico, ci riferiamo alla previsione di Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group.

Una previsione riportata da Blitzquotidiano (citando il Daily Mail) che riportiamo a nostra volta:

secondo Pollard, che si trova a capo del team che sviluppa il vaccino di Oxford, sarà necessario usare le mascherine e rispettare il distanziamento sociale fino a luglio 2021.

E anche dovesse arrivare un vaccino efficace, saranno comunque necessarie delle “misure severe”.

Queste le parole di Pollard:

“Fino all’estate prossima la vita non tornerà alla normalità. Potremmo aver bisogno di indossare le mascherine fino a luglio. Fino a quando non avremo un alto livello di immunità nella popolazione in modo da poter fermare il virus così che le persone più vulnerabili siano immuni, ci sarà un rischio”.