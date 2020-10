Dramma sul Lungomare: cicloamatore 53enne muore, colpito da arresto cardio circolatorio

Stava andando in bici sul Lungomare, come fanno tanti ciclo amatori in quel di Catania (ma anche tanti runner – che amano correre nell’area).

Quando, tutto d’un tratto, sarebbe cascato dalla bici per morire sul colpo.

Il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi ed ha coinvolto un uomo di 53 anni.

Secondo quanto riportato dai carabinieri, la causa sarebbe da attribuire a un arresto cardio circolatorio che lo avrebbe colto mentre andava in bici e si trovava nei pressi dell’Hotel Nettuno.

Nonostante i soccorsi immediati di chi alloggiava nell’albergo, per lui non c’è stato nulla da fare: il caso ha voluto che nell’hotel alloggiasse medico sportivo della squadra di calcio della Ternana, ma anche il suo massaggio cardiaco è stato inutile.

Inutile quindi l’intervento sul posto del personale del 118, che ha potuto solo certificare la morte del 53enne.