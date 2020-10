Grande Fratello Vip, Stefano Sala contro Dayane Mello: “Non sono mai stato innamorato di lei, è una bugiarda”

Attraverso le pagine del settimanale “Chi”, Stefano Sala spara a zero sulla ex Dayane Mello.

Mentre la modella brasiliana è ancora reclusa nella Casa del “Grande Fratello Vip” e rischia di uscire dal gioco essendo in nomination, Stefano Sala, attraverso le pagine del settimanale “Chi”, spara a zero su Dayane Mello, accusandola, in sostanza, di non essere una buona madre per la loro bambina, la piccola Sofia. Il modello che a sua volta ha partecipato al reality show condotto da Alfonso Signorini, ha raccontato di come ha conosciuto Dayne con la quale, dice, ha vissuto una forte passione, ma non una vera e propria storia d’amore:

“Dayane l’ho conosciuta sette anni fa e dopo due settimane dal nostro primo incontro lei é rimasta incinta. Un fulmine a ciel sereno. Io uscivo da una storia con un’altra modella brasiliana, poi é arrivata lei ed è scoppiata una passione incredibile. Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi e un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti. C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’é mai stato amore. Io sono rimasto abbastanza traumatizzato da questa storia. Sono cresciuto in un piccolo paese, con dei valori, le ho provate tutte per recuperare il rapporto, ma niente”.

Stefano Sala: “Sono soltanto io ad occuparmi di Sofia”

Stefano ha rivelato che sarebbe solo ed esclusivamente lui ad occuparsi di Sofia:

“Abbiamo l’affido congiunto di Sofia, ma la bimba vive a casa mia, cresce con me e mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti, questo sia ben chiaro. Racconta un sacco di bugie: c’è di mezzo una bambina, sta sbagliando e quando uscirà dovremo discutere molto bene e seriamente di alcune cose poco gradite sia a me sia alla mia famiglia”.

Il comportamento di Dayane nella Casa starebbe mettendo in imbarazzo Sofia:

“Mia figlia va a scuola e quando torna a casa mi racconta che i suoi compagni le dicono: ‘Ma hai visto tua madre cosa ha detto? Cosa ha fatto? Questa situazione mi fa piangere. Dayane ha detto una serie di falsità. Non credo nemmeno alle sue lacrime destinate a nostra figlia quando ha scoperto che l’avrebbe sentita il giorno dopo. Piangeva per le accuse di Franceska”.

Dayane avrà modo di replicare alle accuse mosse da Stefano?

Maria Rita Gagliardi