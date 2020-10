Viene sbranata a morte da un branco di 7 cani: madre lascia 4 figli a ridosso del suo 37esimo compleanno

Ruthie Mae Brown è stata attaccata dal branco di cani a soli tre giorni dal suo 37° compleanno. Lascia quattro bambini

Ruthie Mae Brown, 36enne e madre di quattro bambini, è stata sbranata a morte da un branco di almeno sette cani mentre era fuori per fare una passeggiata. Il terribile incidente è avvenuto lungo una strada di Nauvoo, in Alabama.

Il branco aveva già attaccato altre persone e alcuni cervi

Una notizia, questa, che ha lasciato l’intera comunità non solo sotto shock, ma anche in preda alla rabbia: era da tempo, infatti, che il branco aggressivo si aggirava su quelle strade, attaccando più volte sia persone che cervi. La residente locale Robin Johnson ha detto che tutti erano “nervosi” e che c’erano già stati alcuni scontri con il branco di cani: “E’ davvero spaventoso” ha detto “li ho visti attaccare un cervo“. La signora Johnson ha inoltre aggiunto che una volta ha dovuto maneggiare un bastone quando ha incontrato il branco per potersi difendere.

Gli agenti di polizia sono rimasti molto scossi una volta giunti sul posto. Alcuni testimoni oculari hanno riferito di aver visto almeno 7 cani assalire la Brown, che è deceduta attorno alle ore 14.00 di lunedì. L’agente della contea di Walker, TJ Armstrong, ha detto all’ABC 33/40: “Ho già visto un morso di cane, ho visto dal vivo un attacco di cane ma non ho mai visto una situazione così orribile come questa“. Fino ad ora sono stati catturati circa quattro/cinque cani, due dei quali sono stati rivendicati da un proprietario. Tutti gli animali sono stati consegnati ad una società locale. Il procuratore locale sta valutando se il proprietario o i proprietari dei cani saranno imputati.

La donna, a soli tre giorni dal suo 37°esimo compleanno, lascia 4 figli.

Leggi anche -> Bambino di 12 anni ucciso, sbranato da un cane: arrestati un uomo e una donna

Leggi anche -> Sbranato dal suo cane, Gianluca, 43 anni, muore dissanguato: trovato dalla moglie. Lascia due bambini

Leggi anche -> Neonato di un mese sbranato dai cani dei suoi genitori: i due vengono arrestati e rilasciati