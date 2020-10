Scopre di essere incinta, col contratto in scadenza: il Milan rinnova Gaia Missaglia nonostante la gravidanza

Una notizia positiva, che speriamo possa ispirare tanti altri datori di lavoro.

Gaia Missaglia è da sette anni allenatrice delle pulcine del Milan, quando a fine luglio effettua il test di gravidanza.

E’ positivo, Gaia Missaglia diventerà mamma.

La gravidanza giunge in contemporanea alla scadenza del contratto – terminato alla fine della scorsa stagione.

Giungono così, assieme alla bella notizia, i timori: arriverà il rinnovo?

Non è una rarità sentire di rapporti di lavoro incrinati a causa di gravidanze, i timori sono quindi fondati.

Ma nel caso di Gaia, le cose vanno per il meglio: dopo aver avvisato i responsabili di essere incinta, i vertici rossoneri hanno deciso – senza pensarci due volte – di rinnovare il contratto alla donna.

E per le ovvie difficoltà legate alla gravidanza, la società rossonera ha trovato una soluzione: in attesa del parto, previsto per marzo, in panchina siederà Francesca Gargiulo, mentre la Missaglia sarà impegnata tra bordocampo e ufficio (dove potrà organizzare allenamenti e amichevoli).

D’altra parte, per il momento, tutto è fermo – in seguito allo stop dettato dal Dpcm.

Ma non sarà un problema: già durante il lockdown, Gaia – molto attiva sui social – ha mostrato una grande abilità nella “virtualizzazione” della professione.